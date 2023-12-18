У Генштабі прокоментували прослушку, знайдену в кабінеті Залужного

Генеральний штаб ЗСУ офіційно заявив про виявлення прослуховування у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Валерія Залужного та працівників його апарату, повідомляє Українська правда.

У Генштабі вказують, що 17 грудня під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

Зазначається, що з метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, було повідомлено Службу безпеки України.

Нагадаємо, 17 грудня джерела видання повідомили, що у кабінетах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Це мав бути новий кабінет головнокомандувача, який перевіряли перед переїздом.

СБУ заявила, що технічний пристрій, який перебував у неробочому стані, було виявлено в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.