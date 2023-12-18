Залужний відреагував на прослушку в своєму кабінеті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше відреагував на новину про прослушку. Він підтвердив інформацію та додав, що прослушка була знайдена не лише в нього, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

"Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)" , - сказав Залужний.

Він також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцезнаходженням.

"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.)" , - розповів головком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.

На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну".

"Все може бути. Слідство доведе, що це було" , - каже головнокомандувач.

Він також розповів, що в цей кабінет він мав прийти сьогодні о 07:00 ранку. І зайшов туди вже після перевірки.