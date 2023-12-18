У ЗСУ розповіли, чим може бути небезпечний морський безпілотник РФ

У Збройних силах України не виключають небезпеки для цивільних суден від нового морського дрона РФ. Мова йде про ударний безпілотник "Одуванчик". Про це заявив речник обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в єдиному телемарафоні, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Розуміючи, що маємо справу з країною-терористкою, не можна виключати, що такі дрони будуть застосовані і проти цивільних суден" , - зазначила Гуменюк.

За її словами даний сценарій цілком ймовірний, адже з боку РФ лунали заяви з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі.

Гуменюк повідомила, що росіяни постійно намагалися знайти привід звинуватити цивільне судноплавство в постачаннях вантажів військового характеру, але всі ці претензії завжди однаково безпідставні.

"Сьогодні можемо констатувати, що навігаційний коридор функціонує, попри ті складнощі, з якими стикаємося - це і постійна штормова погода, і підвищення мінної загрози" , - сказала речниця.

Втім, одразу запевнила, що попри це сили оборони контролюють максимально безпечне проходження судів територіального моря України з подальшим виходом у міжнародні води.

Підсумовуючи вищесказане, Гуменюк додала, що росіяни попри ймовірне прагнення посилити свою ППО в окупованому Криму - не мають такої можливості.

"У них ППО зараз друшлякового типу, тобто дірок багато. І треба чимось прикривати, тому вони маневрують" , - зауважила вона.

Нагадаємо, нещодавно у РФ представили перший надводний дрон-камікадзе під назвою "Одуванчик", створений компанією KMZ. Виріб за своєю конструкцією має схожість з українськими надводними катерами-БПЛА See Baby та Magura, проте низка ключових відмінностей у російській моделі можуть вказувати, що він має виконувати інші завдання.