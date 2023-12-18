Канцлер Німеччини захворів на коронавірус після саміту ЄС

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заразився коронавірусом. Про це політик заявив у своєму Twitter (Х), повідомляє Європейська правда.

Шольц зауважив, що це явно "не той сюрприз", якому він радіє.

"Мої поточні тести на COVID-19 показують дві смужки. Маючи мало симптомів, я розраховую на легкий перебіг хвороби і поки що просто працюю лише за своїм столом" , – повідомив німецький канцлер.

У Шольца був позитивний тест на коронавірус у вересні 2022 року. Тоді він провів свій період ізоляції в канцелярії, у нього були легкі симптоми.

Шольц повідомив про інфікування через два дні після завершення саміту ЄС, на якому він контактував з лідерами 27 держав Євросоюзу.