В Україні в неділю знизилося споживання електроенергії – "Укренерго"

Станом на ранок 18 грудня виробництво електроенергії в Україні покриває споживання. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє ЛігаБізнес.

"Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів" , – ідеться у повідомленні.

Внаслідок потепління добовий максимум споживання 17 грудня був на 4,4% менший, порівнюючи з показниками 10 грудня. Водночас споживання електроенергії сезонно тримається на високому рівні, тому Укренерго закликає українців до енергоощадливості.

Експорту електроенергії 18 грудня немає. Імпорт запланований упродовж майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 6371 МВт-год. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

Через негоду станом на ранок 18 грудня знеструмлено 183 населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській областях. У Донецькій області 130 населених пунктів без енергопостачання понад добу.