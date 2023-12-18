Залужний прокоментував публікацію Bild про плани РФ до 2026 року

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не має наміру коментувати публікацію німецького Bild про воєнні плани Росії до кінця 2026 року. А саме про те, що окупанти планують у цей термін захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Журналісти попросили Залужного прокоментувати публікацію Bild з посиланням на джерела в німецькій розвідці про те, що Росія має середньостроковий план захоплення українських територій. Зокрема, нібито плани взяти під контроль Харків, Дніпро та Запоріжжя до кінця 2026 року.

"Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію" , - відповів Залужний.

Про що написав Bild

Минулого тижня аналітик BILD Юліан Рьопке з посиланням на джерела у німецькій розвідці розповів про середньостроковий російський план на війну до кінця 2026 року. Відповідно до цього плану: