У керівника рівненського ТЦК конфіскували понад 50 млн грн майна – ДБР

Суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного ТЦК та САП Сергія Луцюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата.﻿﻿ Про це заявили в Державному бюро розслідувань, повідомляє Українська правда.

Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тисяч грн, зокрема це:

земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;

7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;

земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.

два вантажних автомобілі.

У ДБР наголосили, що наразі військком перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду.