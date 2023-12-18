У керівника рівненського ТЦК конфіскували понад 50 млн грн майна – ДБР
Суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного ТЦК та САП Сергія Луцюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, повідомляє Українська правда.
Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тисяч грн, зокрема це:
- земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;
- 7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
- земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.
- два вантажних автомобілі.
У ДБР наголосили, що наразі військком перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду.