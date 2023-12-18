Залужний: Поняття корупція та ЗСУ мають бути зовсім несумісні

У Генштабі виступають за те, щоб поняття ЗСУ і поняття корупція були зовсім несумісні. Оскільки військові мають концентруватися лише на виконанні бойових завдань.﻿ Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час спілкування з журналістами, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

"Перше, що ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і поняття корупція були зовсім несумісні" , - сказав Залужний.

Він акцентував, що Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а "не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів бронезахисту".