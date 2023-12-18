Залужний: Поняття корупція та ЗСУ мають бути зовсім несумісні
У Генштабі виступають за те, щоб поняття ЗСУ і поняття корупція були зовсім несумісні. Оскільки військові мають концентруватися лише на виконанні бойових завдань. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час спілкування з журналістами, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.
"Перше, що ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і поняття корупція були зовсім несумісні", - сказав Залужний.
Він акцентував, що Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а "не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів бронезахисту".
"Вони (ЗСУ - ред.) мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути", - підсумував головком.