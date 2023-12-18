Німецький оборонний концерн поставить Україні десятки тисяч снарядів

Німецька компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ. Вартість замовлення складає тризначну цифру в мільйонах євро (понад 100 млн євро), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Нове замовлення продовжує серію замовлень на артилерійські боєприпаси, раніше розміщені Бундесвером для збройних сил України та Німеччини. У липні 2023 року Rheinmetall уклала нову рамкову угоду з Бундесвером в артилерійському секторі. Він передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.

Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько 1,2 млрд євро.

Як зазначає прес-служба концерну, необхідність поповнення запасів боєприпасів, спричинена війною в Україні, призвела до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для компанії Rheinmetall.

Сімейство артилерійських боєприпасів Rheinmetall включає, серед іншого, осколково-фугасний снаряд DM121, димовий/затіняючий снаряд DM125, снаряд з пошуковим підривником DM121 SMArt (розроблений спільно з Diehl Defence).

До портфеля продукції групи також входить сімейство універсальних 155-мм артилерійських боєприпасів Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.

Rheinmetall також пропонує сімейство артилерійських знарядь Rheinmetall Expal Munitions, у тому числі 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.