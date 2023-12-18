У Китаї розширили заборону на використання iPhone чиновниками

Урядові фірми та організації в Китаї наказали своїм співробітникам перестати використовувати iPhone та інші іноземні пристрої на роботі. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

Ця заборона є доповненням до вже наявних заборон у Пекіні й Тяньцзіні, які вимагають від співробітників залишати іноземні пристрої вдома. Цей крок відповідає стратегії Китаю щодо заміни американських технологій, що підсилюється збільшенням популярності Huawei.

Акції Apple зазнали падіння після повідомлення про розширення заборони, акції постачальників компанії також впали. Заборона почала набирати обертів по всій країні.