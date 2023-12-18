ВАКС обрав запобіжний захід четвертому судді апеляційного суду Києва

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 4 млн грн застави з обов'язками до судді Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабара, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, джерело УП.

18 грудня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду, який разом з трьома іншими суддями цього суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Як уточнили УП в пресслужбі САП, прокурори просили для четвертого підозрюваного арешту з 7 млн грн застави. Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним рішенням суду, додали в пресслужбі.

Антикорупційники зазначають, що на сьогодні ВАКС застосував запобіжні заходи до усіх чотирьох підозрюваних.

05.12.2023 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків для одного судді (Ігоря Паленика –ред.).

06.12.2023 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,5 млн грн застави для другого судді (Юрія Сливи –ред.).

08.12.2023 - до третього судді - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн (Віктора Глиняного –ред.).

За даними джерела УП, за Сливу та Глиняного було внесено заставу, тож на них покладено відповідні процесуальні обов’язки.

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