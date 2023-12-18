У ЄС визначились з датою обговорення 50 млрд євро для України

Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги на чотирирічний термін, повідомляє Європейська правда.

Про це на пресконференції в понеділок у Брюсселі заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Голова Євроради сказав, що на саміті 1 лютого лідери ЄС обговорять питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема й виділення багаторічної допомоги Україні.

Press conference with @alexanderdecroo ahead of the launch of the Belgian presidency of the Council #EU2024BE https://t.co/wgaaqIei7s — Charles Michel (@CharlesMichel) December 18, 2023

Минулого тижня Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС, які тривали до глибокої ночі, заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало би середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню. Спершу повідомляли, що він відбудеться у січні.

Лідери ЄС раніше висловили впевненість, що їм все ж вдасться погодити програму фінансової підтримки для України обсягом 50 мільярдів євро включно з голосом Угорщини.

А Міністерство закордонних справ України заявило про досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.