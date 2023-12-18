У Фінляндії помістили під арешт російського бойовика, видачі якого хоче Україна

У Фінляндії помістили під арешт колишнього командира неонацистської групи "Русич" Яна Петровського, відомого також як Воїслав Торден, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Yle.

Окружний суд Гельсінкі ухвалив рішення про взяття під варту Петровського, якого ув'язнили за підозрою у скоєнні воєнних злочинів за обтяжувальних обставин.

Зазначають, що звинувачення росіянину мають висунути не пізніше 31 травня 2024 року.

Раніше Генеральна прокуратура Фінляндії ініціювала попереднє розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів, скоєних в Україні Петровським.

Про арешт у Фінляндії Петровського фінські ЗМІ повідомили 25 серпня. Але фінський Верховний суд минулого тижня ухвалив, що чоловіка не можна екстрадувати в Україну, бо на нього там нібито чекає поводження, що принижує людську гідність.

Петровського внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України. За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року. До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Офіс генерального прокурора України підготував матеріали для екстрадиції Петровського. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".