Експерти з безпеки просять Конгрес США схвалити допомогу Україні

Понад чотири десятки членів The Alphen Group – глобального об’єднання експертів із питань безпеки – звернулись із відкритим листом до Конгресу США, закликаючи його схвалити додаткове фінансування для України, повідомляє Європейська правда.

Текст листа є в розпорядженні ЄП.

Підписанти, серед яких – колишні топдипломати й військові, наголошують, що повномасштабна війна РФ проти України "перебуває на переломному етапі", у якому рішення США та їхніх союзників "визначатимуть, чи буде її результат сприятливим для їхніх інтересів, чи катастрофічним для України і Заходу".

"Захід повинен переконати Путіна, що час не на його боці. Американська допомога в поєднанні з подальшою європейською допомогою зробить це. Відмова США від лідерства створить умови для перемоги Росії", – йдеться в листі.

Експерти вказують, що ЄС також узяв на себе тягар підтримки України, але без підтримки США Україні не вистачить засобів для досягнення вирішальних результатів на полі бою.

"Припинення підтримки України з боку США стало б величезним провалом двопартійної зовнішньої та оборонної політики і послабило б лідерство Америки на міжнародній арені та в Європі. Важливо, що підтверджена американська та європейська підтримка надішле потужний сигнал Китаю, Ірану та іншим авторитарним режимам про те, що агресія проти їхніх сусідів не може мати успіху", – пояснюють автори звернення до конгресменів.

Натомість, додають вони, успіх України у 2024 році підірве позиції автократичних держав, зміцнить віру у верховенство права й стабільність міжнародної системи, а також значно зменшить що перспективи прямого конфлікту США з Росією.

"З цих причин ми закликаємо членів Конгресу обох партій визнати критичну важливість збереження і збільшення підтримки України в інтересах США і міжнародної системи в цілому. Будь-який інший вибір означатиме провал американського лідерства, відкриваючи двері до набагато більш небезпечного світу в майбутньому", – підсумовується в листі.

Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

У Білому домі закликали не зволікати з ухваленням додаткової підтримки України, вказавши на нові погрози президента РФ Владіміра Путіна на адресу України під час його пресконференції 14 грудня.