В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного
В Головному управління розвідки України назвали "резонансною подією" виявлення прослуховуючих пристроїв у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє Українська правда.
Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону новин.
"Це резонансна подія і контррозвідувальні органи, СБУ насамперед, мають розібратися і встановити істину у цій ситуації.
Триває війна і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани. Тому що подібні інструменти завжди дешевші і економлять величезну частину ресурсів на полі бою".
Передісторія:
- 17 грудня стало відомо, що у кабінетах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування.
- Пізніше СБУ заявила, що технічний пристрій, який перебував у неробочому стані, було виявлено в одному з потенційних місць дислокації Залужного, відкрито кримінальне провадження.
- Сам Залужний не розцінює виявлення пристроїв для прослуховування у своєму кабінеті як тиск та не думає, що в тому кабінеті могли озвучуватися державні таємниці.