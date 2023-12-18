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США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги, але він може бути останнім – Кірбі

США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги, але він може бути останнім – Кірбі
Фото: Департамент оборони / Carlos M. Vazquez II

Сполучені Штати мають намір у грудні надати ще один пакет військової допомоги Україні. Однак він може виявитися останнім, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, говорить повідомлення журналістки Politico у Twitter.

"США все ще планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці цього місяця. Але він може виявитися останнім, поки Конгрес не ухвалить рішення про виділення додаткових коштів", - заявив він.

Кірбі зазначив, що після цього у Білого дому більше не буде повноважень на поповнення запасів.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

У жовтні цього року президент США Джо Байден запросив у Конгрес понад 106 млрд. доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

Однак 6 грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо пакету військової допомоги. Причиною цього стали вимоги республіканської партії внести до законопроекту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу щодо надання фінансування для військової допомоги Україні. На цьому фоні Сенат США вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.

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