Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що гроші для України закінчуються

Фінансовий інспектор Пентагону Майкл Маккорд у листі до очільників профільних комітетів Конгресу США попередив, що коштів на фінансування військової допомоги Україні у відомства залишилось до 30 грудня, повідомляє Європейська правда.

Текст листа опинився в розпорядженні агенції Bloomberg.

У листі до керівників комітетів з питань оборонної політики та асигнувань Палати представників та Сенату США Маккорд вказав, що Міністерство оборони наразі витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нового озброєння і техніки, які замінять зняті з озброєння й відправлені в Україну.

"Після того, як ці кошти будуть використані, міністерство вичерпає фінансування, доступне нам для надання безпекової допомоги Україні", – написав посадовець Пентагону.

Він уточнив, що в разі відсутності рішення Конгресу США щодо додаткового фінансування Міноборони зможе профінансувати заміщення ще одного пакета військової допомоги до 30 грудня.

Останній такий пакет, нагадаємо, США оголосили 12 грудня, його сума становила 200 мільйонів доларів.

Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

У Білому домі закликали не зволікати з ухваленням додаткової підтримки України, вказавши на нові погрози президента РФ Владіміра Путіна на адресу України під час його пресконференції 14 грудня.

Але існує ймовірність, що Сенат США та, відповідно, і Конгрес у цілому до кінця року навряд чи ухвалить нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні.