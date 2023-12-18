"Укрзалізниця" запустить ретропоїзди "Різдвяний експрес" у Львові та Києві

"Укрзалізниця" у період зимових свят призначає ретропоїзд на паровозній тязі "Різдвяний експрес", який курсуватиме у Львові та Києві, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Різдвяні експреси у Києві та Львові курсуватимуть 23, 24, 30 та 31 грудня.

Києві паротяги відправлятимуться двічі на день: о 10:27 та о 12:40. У Львові – тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20.

В УЗ радять приходити на вокзал хоча б за 30 хвилин до відправки, щоб зробити памʼятні фото та взяти участь у святковій програмі.

"На пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паротяга, а у вагонах очікуватиме розважальна програма для дітей, смаколики та подарунки" , – йдеться в повідомленні.

У разі повітряної тривоги поїзди Укрзалізниці, як завжди, продовжать курсувати за розкладом, але дитячі заходи перемістяться з перонів у вагони та укриття.

Квитки можна придбати в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці: для Києва: за запитом Київ-Пасажирський – Київ-Казковий; для Львова: за запитом Львів – Львів- Казковий.

Додається, що 30% місць виділено для безкоштовних поїздок дітей загиблих залізничників, дітей військовослужбовців та інших соціальних категорій.