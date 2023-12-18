Зеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Президент України Володимир Зеленський анонсував, що з перших чисел січня Україна прожовжить роботу над подальшим залученням підтримки, повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє звернення Зеленського 18 грудня.
"Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої роботи цієї зими – і міжнародної, і деяких аспектів внутрішньої. Вже бачимо, як із перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах захисту міжнародного права, в інтересах подальшої підтримки України в цій війні. На різних напрямах є конкретні домовленості, конкретний графік дій.
Цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки – і не лише від найбільш сильних держав світу – є тим інструментом, який не лише ефективно допомагає, але й дає чіткий сигнал усім у світі – сигнал впевненої підтримки України".
Зеленський анонсував, що надалі продовжиться робота щодо таких програм.