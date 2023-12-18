Мінкульт: Музичний сервіс Spotify остаточно залишив Росію

Юридична особа стрімінгового музичного сервісу Spotify у Росії остаточно припинила роботу, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Юрособу стрімінгового музичного сервісу Spotify у Росії ліквідували 14 грудня. Отже, Spotify повністю припинив роботу в країні-агресорці. Spotify зареєструвався як юридична особа в РФ в січні 2014 року. Запрацював сервіс в липні 2020 року. Вже навесні 2022 року компанія оголосила про припинення роботи на російському ринку" , — йдеться в повідомленні.

Таким чином, на території РФ більше не можна користуватись послугами на вебсайті та в додатку Spotify.

Крім того, виробник мережевого обладнання Cisco ліквідував одну з двох своїх компаній у РФ.

Як повідомлялось, 25 березня 2022 року стрімінговий музичний сервіс Spotify заявив про остаточне припинення роботи на території Росії. Процес ліквідації російської юридичної особи Spotify LLC почався на початку 2023 року.