Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови: реакція Кишинева

Молдовський прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан прокоментував указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощений порядок надання громадянства жителям Молдови, а також Білорусі й Казахстану, повідомляє Європейська правда.

Про це Речан сказав в етері телеканалу TV8 у понеділок.

Прем’єр Молдови сказав, що розглядає указ Путіна як "спробу набрати "гарматне м'ясо" для цієї жорстокої і незрозумілої війни, розпочатої Росією в сусідній країні Україні".

"Хочу попросити громадян не вдаватися до цього", – додав він.

За словами Речана, наразі в Росії перебувають від 150 до 200 тисяч молдован.

Згідно з підписаним Путінин указом, жителі Молдови, Білорусі та Казахстану для отримання громадянства РФ більше не повинні доводити постійне проживання в країні – достатньо лише мати посвідку, а також складати іспит на знання історії Росії та основ державності.

Нагадаємо, на початку місяця в Молдові викликали на допит лідера маргінальної проросійської Партії регіонів і Конгресу молдавських діаспор у Росії Александра Калініна, якого перед цим позбавили громадянства.