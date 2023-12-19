ISW: Війська РФ продовжують атакувати під Куп'янськом та Лиманом

Російські окупанти продовжують наступати вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але 18 грудня їм не вдалося просунутися. Ймовірно, окупанти мали успіх біля Кліщіївки та Андріївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Російські війська продовжували наступати вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 18 грудня і, ймовірно, не просунулися вперед.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північний схід і схід від Куп'янська біля Синьківки (9 км на північний схід від Куп'янська) і на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп'янська), на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної), на захід від Кремінної в районі на схід від Тернів (17 км на схід від Кремінної) та на південь від Кремінної поблизу Спірне (30 км на південь від Кремінної)" , – йдеться у звіті.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що російські війська зосередили більшість обстрілів на Макіївці, а важкі бої точаться біля Тернів.

Російські пропагандисти стверджують, що російські війська намагаються прорвати українську оборону в районі Синьківки та Серебрянського лісу на південь від Кремінної, але українські війська контратакують на цих ділянках.

Пропагандисти також стверджує, що бої тривають біля Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська).

У звіті йдеться про те, що росіяни успішно атакували поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Також російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 18 грудня, але не досягли підтвердженого просування вперед.

Водночас російські джерела стверджують, що 18 грудня українські сили провели невдалі наземні атаки на заході Запорізької області.

В ISW також підготували висновки за підсумками подій 18 грудня на основі інформації від українських відомст та джерел і пропагандистів з РФ: