ISW: Війська РФ продовжують атакувати під Куп'янськом та Лиманом
Російські окупанти продовжують наступати вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але 18 грудня їм не вдалося просунутися. Ймовірно, окупанти мали успіх біля Кліщіївки та Андріївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
"Російські війська продовжували наступати вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 18 грудня і, ймовірно, не просунулися вперед.
Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північний схід і схід від Куп'янська біля Синьківки (9 км на північний схід від Куп'янська) і на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп'янська), на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної), на захід від Кремінної в районі на схід від Тернів (17 км на схід від Кремінної) та на південь від Кремінної поблизу Спірне (30 км на південь від Кремінної)", – йдеться у звіті.
Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що російські війська зосередили більшість обстрілів на Макіївці, а важкі бої точаться біля Тернів.
Російські пропагандисти стверджують, що російські війська намагаються прорвати українську оборону в районі Синьківки та Серебрянського лісу на південь від Кремінної, але українські війська контратакують на цих ділянках.
Пропагандисти також стверджує, що бої тривають біля Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська).
У звіті йдеться про те, що росіяни успішно атакували поблизу Кліщіївки та Андріївки.
Також російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 18 грудня, але не досягли підтвердженого просування вперед.
Водночас російські джерела стверджують, що 18 грудня українські сили провели невдалі наземні атаки на заході Запорізької області.
В ISW також підготували висновки за підсумками подій 18 грудня на основі інформації від українських відомст та джерел і пропагандистів з РФ:
- Поєднання дефіциту артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної безпекової допомоги, ймовірно, змушує українські війська витрачати матеріально-технічні засоби і може затримати майбутні українські контрнаступальні операції.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний відмовився коментувати нещодавні західні повідомлення про український контрнаступ і російські наступальні плани на 2024 рік.
- Речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат заявив 18 грудня, що російські війська мають достатньо безпілотників для щоденного нанесення ударів по Україні з різних напрямків.
- За повідомленнями, Міноборони Росії формує чотири нових полки військово-транспортної авіації (ВТА), хоча ці зусилля, швидше за все, спрямовані на реорганізацію існуючих підрозділів ВТА для підтримки позиціонування російських сил, а не на додавання нових можливостей у короткостроковій перспективі.
- Урядова комісія з питань законопроектної діяльності підтримала законопроект, який криміналізує "русофобію" за кордоном, що, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на збереження і посилення російського впливу в пострадянських країнах.
- Російські чиновники спростили вимоги для отримання російського громадянства для громадян Білорусі, Казахстану та Молдови на тлі триваючої ворожості до мігрантів у російському суспільстві.
- ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
- Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, під Бахмутом, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька та на заході Запорізької області, а також здійснили підтверджене просування на південний захід від Донецька.
- Колишній речник "Народної міліції Донецької Народної Республіки (ДНР)" Едуард Басурін заявив, що станом на 18 грудня у складі добровольчих "казацьких" формувань в Україні служать понад 25 000 російських військовослужбовців.
- Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати причетність Росії та Білорусі до примусової депортації українських дітей з окупованих територій.