Китай пригрозив США "контрзаходами" через продаж зброї Тайваню
Речник китайського міністерства закордонних справ Ван Веньбінь заявив, що Китай вживатиме контрзаходів проти відповідних компаній, причетних до продажу зброї Тайваню., повідомляє Українська правда.
Ван Веньбінь зробив цю заяву у відповідь на те, що Держдепартамент США схвалив продаж Тайваню засобів підтримки і обладнання на суму 300 мільйонів доларів.
Ван заявив, що, оголосивши про черговий продаж зброї китайському регіону Тайвань, США грубо порушили принцип "одного Китаю" і положення трьох спільних китайсько-американських комюніке, особливо комюніке від 17 серпня.
За його словами, цей крок серйозно підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю, шкодить миру і стабільності в Тайванській протоці і посилає хибний сигнал сепаратистським силам, які прагнуть "незалежності Тайваню".
Ван додав, що незважаючи на те, що тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю, яка не терпить іноземного втручання, незалежно від того, скільки зброї США нададуть Тайваню, це не змінить історичного курсу на возз'єднання Китаю і не послабить тверду волю китайського народу в захисті свого національного суверенітету і територіальної цілісності.
"Ми закликаємо Сполучені Штати серйозно ставитися до своїх зобов'язань щодо єдиного Китаю і не підтримувати "незалежність Тайваню", припинити озброювати Тайвань і спричиняти небезпечну тенденцію, припинити створювати фактори, які можуть посилити напруженість у Тайванській протоці", – заявив Ван Веньбінь.