Британія допоможе Україні зміцнити контроль над Чорним морем – ЗМІ

Британія використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море в рамках 10-річного пакту про безпеку, який буде підписано найближчими тижнями. ﻿Про це пише The Guardian, повідомляє Українська правда.

Меморандум про взаєморозуміння пообіцяє "підтримувати Київ у боротьбі" з Росією, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Він також міститиме обіцянки післявоєнних гарантій безпеки, які стримуватимуть Москву, якщо вона знову зважиться на напад, включно з посиленням поставок зброї та відновленням санкцій.

Британські офіційні особи повідомили своїм українським колегам, що в рамках запланованого Меморандуму про взаєморозуміння країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу Києва.

Військові лідери були вражені діями України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити зі свого традиційного опорного пункту в окупованому Криму.

Частина озброєння, в тому числі ракети Brimstone, надійшла з Великої Британії, яка досі має один з найпотужніших військово-морських флотів у світі.

Нова угода ґрунтуватиметься на нещодавній заяві про те, що Велика Британія разом з Норвегією очолить "Коаліцію морських сил і засобів", яка передасть Україні два тральщики Королівських ВМС Великої Британії.

Джерело, близьке до переговорів, заявило, що угода продемонструє відданість підтримці України в боротьбі:

"Вона також передбачає надання гарантій надання допомоги у поствійськовому світі, якщо Росія знову нападе на Україну".

Британія сподівається використати свою морську міць і знання для подальшої розбудови військово-морських сил України.

Королівський військово-морський флот вже тренує українських фахівців з розмінування на безекіпажних підводних човнах для роззброєння, знешкодження російських бомб, мін-пасток і мін на своїх глибоководних судноплавних шляхах і підготовки до десантних рейдів.

Минулого року Британія почала надавати українським військам корабельні версії ракет Brimstone, які російські військові блогери приписують атакам на системи протиповітряної оборони в окупованому Криму.

На даному етапі джерела в оборонному відомстві Британії відмовилися ділитися будь-якими подробицями щодо озброєння, яке може бути надіслане Києву, окрім підтвердження того, що воно також включатиме наземні та повітряні засоби.