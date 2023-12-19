У Кабміні спрогнозували, що буде з економікою, цінами та зарплатами до 2026 року

Кабінет міністрів затвердив Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки.﻿ Про це йдеться в постанові від 15 грудня 2023 р. № 1315, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Очікується, що економіка України збільшиться у 2024 році на 4,6%, після чого зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) прискориться до 6,8% у 2025 році та 6,6% у 2026 році.

Прогнозується уповільнення інфляції. Споживчі ціни зростуть на 9,7% у 2024 році (грудень до грудня), на 8,1% у 2024 році та на 6,9% у 2026 році.

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до сплати податків) становитиме 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році складе 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років буде поступово збільшуватися - 12,3 млн осіб у 2024 році, 12,7 млн осіб у 2025 році 13 млн осіб у 2026 році.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці складе 18,7% у 2024 році, 17,7% у 2025 році 15% у 2026 році.

Дефіцит торговельного балансу буде поступово знижуватися: 40,172 млрд доларів у 2024 році, 27,044 млрд доларів, у 2025 році 25,433 млрд доларів у 2026 році.