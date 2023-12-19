Росія втратила за добу понад 1100 військових – Генштаб ЗСУ
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1140 військових, 15 танків, 19 бронемашин, 15 артилерійських систем та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 348 300 (+1 140) осіб,
- танків − 5 798 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 10 771 (+19) од,
- артилерійських систем − 8 190 (+15) од,
- РСЗВ − 926 (+0) од,
- засобів ППО − 611 (+1) од,
- літаків − 324 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 299 (+9) од,
- крилатих ракет − 1 611 (+1) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 842 (+20) од,
- спеціальної техніки − 1 200 (+2) од.