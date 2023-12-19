Close button

Росія втратила за добу понад 1100 військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила за добу понад 1100 військових – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1140 військових, 15 танків, 19 бронемашин, 15 артилерійських систем та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 348 300 (+1 140) осіб,
  • танків − 5 798 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 10 771 (+19) од,
  • артилерійських систем − 8 190 (+15) од,
  • РСЗВ − 926 (+0) од,
  • засобів ППО − 611 (+1) од,
  • літаків − 324 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 299 (+9) од,
  • крилатих ракет − 1 611 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 842 (+20) од,
  • спеціальної техніки − 1 200 (+2) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics