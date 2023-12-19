Землетрус у Китаї: загинули понад 100 людей, більш ніж 300 постраждали

На північному заході Китаю внаслідок землетрусу загинули щонайменше 116 людей і понад 300 зазнали поранень, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленнями державних ЗМІ Китаю, землетрус стався близько півночі у провінції Ганьсу. Там, за останніми даними, кількість жертв досягла 105-ти, у сусідній провінції Цінхай загинули 11 людей.

Внаслідок землетрусу в обох провінціях пошкоджені будинки та об’єкти інфраструктури. Лише у провінції Ганьсу зруйновано близько п’яти тисяч будинків. У деяких районах порушено енерго- та водопостачання. У район стихійного лиха спрямовані загалом близько півтори тисячі пожежників та рятувальників.

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав до масштабної пошукової операції. За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 5,9, глибина епіцентру – 10 кілометрів.

More than 110 people are confirmed dead after an earthquake of 5.9 magnitude earthquake hit northwest China.



Visuals of buildings being destroyed are coming up from various cities in Gansu and Qinghai province. #ChinaEarthquake #Earthquake pic.twitter.com/hSoPJTzoPR — News Print (@News_Print_Info) December 19, 2023

Китай розташований у регіоні, де сходяться кілька тектонічних плит, зокрема, Євразійська, Індійська та Тихоокеанська, і особливо схильний до землетрусів.

Один із найбільш руйнівних землетрусів останніх років у Китаї стався у травні 2008 року в провінції Сичуань. Тоді загинули понад 87 тисяч людей.

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