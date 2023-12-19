"Транспортний безвіз": рух товарів між Україною та ЄС зріс на понад 40%

За час дії угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС, так званого "транспортного безвізу", рух товарів автошляхами з України з ЄС і навпаки зріс на понад 40% Такі цифри опублікував віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання спільного комітету з питань цієї угоди, повідомляє Європейська правда.

Порівняно з обсягами 2021 року у 2022 році експорт з України до ЄС автошляхами зріс на 41%, а з України до ЄС – на 11%.

I presented key figures for implementing the Freight Transportation Agreement between ????????and ???????? during the Joint Committee established by the Agreement. The key conclusion is that the Agreement supports our economy and exports. For example, thanks to the signing of the Agreement… pic.twitter.com/IM3BAo9Z2y — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) December 18, 2023

Загалом за півтора року дії угоди з України до ЄС автошляхами транспортували на 47,5% більше товарів, ніж до "транспортного безвізу", а з ЄС в Україну – на 44% більше.

"Головний висновок – що ця угода підтримує нашу економіку та експорт. Так, наприклад, завдки підписанню угоди цьогоріч експорт дорожним транспортом зріс на 30%, імпорт – на 25%. Це підтверджує позитивний вплив угоди", – додав Кубраков.

Міністр також наголосив на важливості повного розблокування кордону України із західними сусідами.

"Запобігання нових блокад у майбутньому має стати принципом економічної безпеки нашого регіону", – додав Кубраков.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. У березні 2023 року її дію продовжили до 30 червня 2024 року.

Ключовою вимогою польських та словацьких перевізників, які влаштовують блокади на кордоні, є повернення системи дозволів для українських водіїв.