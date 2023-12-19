США оголосили про спецоперацію в Червоному морі для захисту судноплавства

США оголосили про початок спецоперації під назвою "Prosperity Guardian" для захисту судноплавства у Червоному морі. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Укрінформ.

"Червоне море - це найважливіший водний шлях, а також великий торговельний коридор, що полегшує міжнародну торгівлю. Країни, які підтримують основний принцип свободи судноплавства, повинні об'єднатися, щоб вирішити проблему, яку створює цей недержавний суб'єкт (хусити - ред.)" , - заявив Остін.

Повідомляється, що операція "Prosperity Guardian" об'єднує декілька країн, зокрема, Велику Британію, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські острови та Іспанію для спільного розв'язання проблем безпеки у південній частині Червоного моря та Аденської затоки.