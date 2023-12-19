Північна Корея вчергове випробувала балістичну ракету

Під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина Пхеньян вчергове провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Про це заявили в державному агенстві Північної Кореї KCNA, повідомляє Радіо Свобода.

Йдеться, зокрема, про Hwasong-18, твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї. Вбудоване тверде паливо ускладнює виявлення її запусків у порівнянні з ракетами на рідкому паливі.

Кім Чен Ин з нагоди запуску заявив, що КНДР не буде "ігнорувати всі безрозсудні та безвідповідальні військові загрози ворогів", і рішуче протидіятиме "наступальним діям", щоб відбити, як він назвав, посилення військових загроз з боку Сполучених Штатів.

По суті, Hwasong-18 може розглядатися як ракета для удару по материковій частині США. Нинішнє випробування КНДР ракети стало третім. Його два попередні запуски відбулися у квітні та липні.

Аналітики не виключають, що, ймовірно, Ин продовжить діяльність з випробувань зброї перед президентськими виборами в США у 2024 році. Водночас спостерігачів кажуть, що Північній Кореї все ще потрібно провести більш значні випробування, щоб довести наявність справних ракет, націлених на США.

США регулярно засуджують випробування, які здійснює КНДР.

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