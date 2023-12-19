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Компенсація за пересадку: киянам за добу повернули понад 100 тисяч грн

Компенсація за пересадку: киянам за добу повернули понад 100 тисяч грн
Фото: Ельдар позниш

За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернули майже 18,5 тисяч поїздок.  Про це заявили у Київській міській державній адміністрації, повідомляє Економічна правда.

Які поїздки компенсували: 

  • 9 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт;
  • 8 624 – додаткові поїздки в метро на синій гілці.

Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тис грн, уточнили у КМДА. 

Нагадаємо, у Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

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