Україні потрібно більше ППО для збільшення морського експорту – Кубраков

Український чорноморський зерновий коридор працює краще, ніж очікувалося, але потрібна сильніша протиповітряна оборона, щоб прискорити навантаження суден та покращити захист портів. Про це агенції Bloomberg заявив віцепрем'єр з відновлення, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Україна з серпня експортувала через порти майже 10 млн тонн товарів, переважно зерна, попри короткий період несприятливої погоди, повідомив міністр. Хоча обсяги експорту нижчі, ніж минулого року, Кубраков заявив, що Київ "компенсує втрачене".

За його словами, допомога Україні на суму понад 100 млрд доларів, від США та Європейського Союзу, зупинилася через політичні проблеми. Президент України Володимир Зеленський покинув Вашингтон на початку цього місяця, не маючи жодних гарантій щодо збільшення допомоги. Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на запланований ЄС пакет фінансової підтримки.

Ослаблення фінансової допомоги з боку союзників робить ще важливішим для економіки України забезпечення попадання її зерна та олійних культур на світові ринки. Безпека одностороннього судноплавного проходу Чорним морем, про яке було оголошено в серпні, але який реально використовується з жовтня, життєво важлива для досягнення цієї мети.

Страхування суден

Уряд працює над тим, щоб торговці могли продовжувати постачання, включаючи обіцянку допомогти зменшити витрати на страхування для таких компаній. За словами Кубракова, угода з лондонським Lloyd's та брокером Marsh McLennan дозволила Києву скоротити витрати на страхування вдвічі.

За словами Маркуса Бейкера, керівника відділу морських, вантажних перевезень та логістики Marsh, компанія може забезпечити страхове покриття для суден, що експортують зерно з України, за ціною, що становить третину ринкових ставок. Програма підтримується урядом України, який компенсує страховикам загалом до 20 мільйонів доларів за будь-які збитки.

Все це допомогло новому коридору продовжувати торгівлю, хоч проблеми залишаються. Росія посилила обстріл українських портів на Чорному морі та на Дунаї - минулого місяця внаслідок удару загинув лоцман торгового судна. Експорт зерна зменшився на 23% у період із липня по середину грудня.

Звичайне судноплавство

"Тепер це виглядає як звичайне судноплавство, яким воно було до війни" , - сказав Кубраков.

Проте деякі основні судновласники побоюються використовувати цей коридор.

За даними Міністерства інфраструктури, зараз проходом користуються кілька десятків фірм, зокрема великі міжнародні торговці.

За словами Кубракова, оскільки Київ та Москва обмінюються ударами дронів та ракетами, захист портової інфраструктури на півдні Одеської області залишається ключовим моментом для безпеки судноплавного коридору. За його словами, мають допомогти сучасніші засоби протиповітряної оборони, у тому числі винищувачі F-16 американського виробництва.