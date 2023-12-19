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З політиків українці найбільше довіряють Зеленському та Притулі − опитування

З політиків українці найбільше довіряють Зеленському та Притулі − опитування
Фото: president.gov.ua

Серед 9 відомих політичних діячів найбільше довіри в українців викликають президент Володимир Зеленський, телеведучий і волонтер Сергій Притула та мер Києва Віталій Кличко.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-10 грудня, повідомляє Українська правда.

"Серед 9 політиків, про яких ми запитували, найвищу довіру має В. Зеленський, якому довіряють 77% українців (хоча показник довіри знизився з 90% у травні 2022 року), а не довіряють – 22% (у травні 2022 року показник становив 7%).

Далі йде С. Притула, якому довіряють 69%, не довіряють – 25% (показники довіри порівняно з травнем 2022 року дещо погіршилися). До трійки лідерів за довірою також належить В. Кличко з показниками довіри 52% і недовіри – 43%", – зазначають соціологи.

Водночас соціологи підкреслюють, що у випадку Кличка є досить значне просідання довіри – у травні 2022 року йому довіряли 74%, не довіряли – 18%.

Далі йде група політиків, яким довіряє досить значна частка респондентів, хоча вони мають негативний баланс довіри-недовіри (тобто їм не довіряють більше людей, ніж довіряють).

Зокрема, 33% респондентів довіряють главі ОП Андрію Єрмаку, не довіряють – 51% (у травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%, тобто значно більше довіряли).

Соціологи зазначають, що п’ятий президент Петро Порошенко – єдиний у переліку, у кого показники довіри зараз кращі, ніж у травні 2022 року. Нині йому довіряють 27%, не довіряють – 68% (у травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%).

Також у цій групі нардеп, ексглава ВР Дмитро Разумков, якому довіряють 25%, не довіряють – 37% (у травні 2022 року було 35% проти 25%). Водночас соціологи зазначають, що у його випадку треба враховувати, що 33% опитаних не знають його.

Також у списку були нардепи Юлія Тимошенко і Юрій Бойко та ексрадник Зеленського Олексій Арестович. Тимошенко зараз довіряють 10%, не довіряють – 87% (у травні 2022 року їй довіряли 18%, не довіряли – 74%). Бойку довіряють 9%, не довіряють – 71% (раніше співвідношення було 11% проти 66%).

"Ставлення до Арестовича стало діаметрально протилежним. У травні 2022 року більшість українців йому довіряли – 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють – 78%", − відзначає КМІС.

Дослідження тривало 4-10 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 200 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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