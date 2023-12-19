Нестача снарядів може змусити ЗСУ жорстко визначати пріоритетність на фронті – ISW

Російські та українські війська, ймовірно, витратили значні частини запасів артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм радянських часів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

На думку аналітиків, брак артснарядів у поєднанні з затримками у наданні західної допомоги можуть затримати майбутні контрнаступальні операції ЗСУ.

"Нестача артилерії та затримки західної допомоги, найімовірніше, зменшать здатність України планувати та готуватися до цих дій. Затримки в конкретному оперативному плануванні України та забезпеченні матеріальними засобами, необхідними для підготовки до контрнаступу, своєю чергою, ймовірно, призведуть до затримки проведення контрнаступальних операцій у 2024 році" , – вважають в ISW.

Експерти з посиланням на інтерв’ю командувача Таврійської групи військ України бригадного генерала Олександра Тарнавського зазначають, що українські війська мають нестачу снарядів калібру 122 мм та 152 мм по всій лінії фронту. За його словами, це спонукає ЗСУ до перерозподілу боєприпасів та перепланування військових завдань. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк також підтвердив наявність дефіциту боєприпасів для артилерії, додали в ISW.

За даними аналітиків, російські війська також мають проблеми з артилерійськими боєприпасами, при цьому, за оцінкою українських та західних офіційних осіб, ведуть артилерійський вогонь у п’ять-сім разів інтенсивніше.

В ISW зазначають, що і російські, й українські війська, ймовірно, вичерпали значні частини своїх запасів артснарядів 122 мм та 152 мм радянських часів, що змусило обидві країни шукати їх за кордоном. Зокрема, РФ отримує боєприпаси з КНДР.

"Незрозуміло, які затримки або перешкоди можуть виникнути у спробах України та країн Заходу отримати снаряди 122 мм та 152 мм і як такі затримки можуть сприяти поточному дефіциту в Україні. Українські війська все частіше використовують надані Заходом 155-міліметрові артилерійські системи вздовж фронту, і можливі затримки західної допомоги можуть вплинути на наявні поставки снарядів 155 мм, хоча нещодавно пакети допомоги США включали 155-мм снаряди" , - заявили в ISW.

Аналітики наводять слова Гаврилюка, який зазначив, що Україна зосереджується на внутрішньому виробництві безпілотників, щоб компенсувати дефіцит артилерійських снарядів, та планує виробляти боєприпаси 155 мм разом із західними компаніями.