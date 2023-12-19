В Україні поменшало тих, хто оптимістично оцінює ситуацію – опитування

У грудні 2023 року, порівняно з травнем 2022 року, частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в правильному напрямку, знизилась до 54%, свідчать результати опитування.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 4 - 10 грудня, повідомляє Українська правда.

"В Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, хоча все одно наразі більшість населення оптимістично оцінюють ситуацію" , – йдеться в повідомленні.

Зокрема, між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, знизилася з 68% до 60%, а до грудня 2023 року знизилася до 54%.

Частка тих, хто безумовно переконаний у правильності напрямку, знизилася за весь період з 32% до 13%.

Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% у травні 2022 року до 29% у жовтні 2023 року і до 32% у грудні 2023 року (хоча частка тих, хто безумовно переконаний у неправильності напрямку, становить 12%).

Незалежно від регіону проживання приблизно однакова частка населення (50-58%) вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку (і частка тих, хто так вважає, переважає частку тих, хто бачить неправильний шлях розвитку країни).

Опитування КМІС проводилось упродовж 4 - 10 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.