Нардеп Гончаренко знайшов вдома "прослушку": поліція розслідує
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження через виявлення пристрою прослуховування в нього вдома, повідомляє Українська правда.
"Розглянуто ваше депутатське звернення від 27.11.2023, яке надійшло зі Служби безпеки України, щодо вчинення стосовно вас кримінального правопорушення, а також з інших питань", – йдеться у відповіді Нацполіції на його запит Гончаренка.
Поліція повідомляє, що 11 грудня відомості унесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито провадження за частиною першою статті 182 (Порушення недоторканності приватного життя). Розпочато досудове розслідування.