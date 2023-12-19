Hyundai продає свій завод в Росії

Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor затвердила план продажу активів на території Росії, зокрема, заводу в Санкт-Петербурзі, зупиненого в березні 2022 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Нині Hyundai погоджує з компанією "Арт-Фінанс" деталі угоди заявили у Hyundai Motor.

"Щоб підтримати власників автомобілів Hyundai у Росії, Hyundai продовжить надавати післяпродажне обслуговування та інші види обслуговування клієнтів" , - йдеться у повідомленні.

Компанія "Арт-Финанс" відома тим, що раніше купила активи Фольксваген на території Росії.

Hyundai Motor – найбільший автовиробник у Південній Кореї та один з найбільших у світі. Окрім автомобілів, виробляє поїзди, військову техніку, промислове обладнання та надає фінансові послуги. Штаб-квартира знаходиться у Сеулі. Входить до конгломерату Hyundai Motor Group, створеного у 2000 році. У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік Hyundai Motor посіла 147 місце.

Завод Hyundai Motors у Санкт-Петербурзі був побудований у 2010 році. Він виробляв 200 тисяч одиниць автомобілів на рік. Потім компанія придбала сусідній завод General Motors та розширила свої виробничі потужності до 300 тисяч одиниць.

Практично всі автовиробники відмовилися від дочірніх підприємств і заводів у Росії, зазвичай, за значно зниженими або символічними цінами, оскільки ведення бізнесу стало неможливим після вторгнення Москви до України на початку 2022 року.