В Брянской области РФ заявили о трех атаках дронов

В России утром 19 декабря заявили о трех атаках беспилотников на Брянскую область. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пише Татьяна Степанова, РБК-Україна.

По словам Богомаза, над регионом "уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа". В атаке он традиционно обвиняет Украину.