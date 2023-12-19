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В Брянской области РФ заявили о трех атаках дронов

В Брянской области РФ заявили о трех атаках дронов
Фото: скріншот

В России утром 19 декабря заявили о трех атаках беспилотников на Брянскую область. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пише Татьяна Степанова, РБК-Україна.

По словам Богомаза, над регионом "уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа". В атаке он традиционно обвиняет Украину.

"Обнаружена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.

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