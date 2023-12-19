Через негоду знеструмлені понад 130 населених пунктів – "Укренерго"

Станом на ранок 19 грудня через негоду знеструмлено 132 населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях. Найскладніша ситуація в Донецькій області - понад 100 населених пунктів без енергопостачання більше доби.﻿ Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Водночас через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 432 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових, додали в компанії.

В "Укренерго" також заявили, що потепління продовжує впливати на рівень споживання електроенергії. У понеділок, 18 грудня, на вулиці було більш ніж на 4°C тепліше, ніж у попередній робочий день - п'ятницю, 15 грудня (4,2°C проти -0,2°C). Відповідно, добовий максимум споживання 18 грудня був вранці та на 3,4% нижче, ніж 15 грудня.

"Але загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але все ж створює додаткове навантаження на енергосистему. Тому все ще дуже важливо зараз споживати електроенергію ощадливо" , - заявляє "Укренерго".

При цьому протягом доби на теплових електростанціях 1 блок вийшов в аварійний ремонт, ще 2 в поточний.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, запевнили в держкомпанії.

Експорт електроенергії у вівторок відсутній.