У московських аеропортах оголошено план "Килим" через безпілотники

У московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" оголосили план "Килим". Росіяни заявляють про роботу ППО. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зазначимо, що план "Килим" оголошують у тому разі, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Як передають російські Телеграм-канали, наразі літаки перенаправляють у інший аеропорт - "Шереметьєво".

Попередньо, вже затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.