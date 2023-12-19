В окупантів на Куп’янському спалах "мишачої лихоманки" − ГУР

На Куп’янському напрямку фронту у багатьох підрозділах росіян фіксують спалах так званої "мишачої лихоманки", серед окупантів зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами і відсутність меддопомоги.﻿﻿ Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони, повідомляє Українська правда.

За даними розвідки, "мишача лихоманка" має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

"Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день. Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням" , – повідомили в ГУР.

За даними розвідки, скарги на лихоманку від особового складу командування російської армії проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях.