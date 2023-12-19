Путін вкотре повторив, що РФ не відмовиться від "цілей СВО"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відмовиться від так званих цілей війни проти України. Про це він сказав під час виступу на колегії Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.
"Захід від своєї стратегії стримування Росії не відмовляється і від своїх агресивних цілей на Україні не відмовляється. Що ж, і ми від своїх цілей СВО (війни - ред.) відмовлятися не збираємося", – сказав російський диктатор.
Путін поскаржився, що Захід "передає противнику розвіддані в режимі реального часу, озброєння" і веде гібридну війну проти Росії.
Що таке "цілі СВО"
- На виправдання повномасштабного вторгнення на українську територію в лютому 2022 року Кремль заявляв про завдання "денацифікації та демілітаризації" України. Зокрема, 24 лютого 2022 року Путін заявив: "Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які 8 років зазнають геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути до демілітаризації та денацифікації України".
- Прессекретар Путіна у лютому 2022 року заявляв, що "в ідеалі потрібно звільнити Україну, зачистити від нацистів", а Лавров у березні 2022 року заявляв, що "спецоперація покликана покласти край будь-якій війні, яка могла б відбуватися на українській території".
- Після цього умовні "цілі СВО" змінювалися ще більше в риториці окупантів. Зокрема, у червні 2023 року Путін зробив суперечливу заяву про цілі нападу Росії на Україну: вони в нього одночасно і змінюються, і не змінюються. У серпні цього року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заявляв, що цілі війни проти України вже досягнуті.