Путін вкотре повторив, що РФ не відмовиться від "цілей СВО"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відмовиться від так званих цілей війни проти України.﻿﻿ Про це він сказав під час виступу на колегії Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

"Захід від своєї стратегії стримування Росії не відмовляється і від своїх агресивних цілей на Україні не відмовляється. Що ж, і ми від своїх цілей СВО (війни - ред.) відмовлятися не збираємося" , – сказав російський диктатор.

Путін поскаржився, що Захід "передає противнику розвіддані в режимі реального часу, озброєння" і веде гібридну війну проти Росії.

Що таке "цілі СВО"

На виправдання повномасштабного вторгнення на українську територію в лютому 2022 року Кремль заявляв про завдання "денацифікації та демілітаризації" України. Зокрема, 24 лютого 2022 року Путін заявив: "Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які 8 років зазнають геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути до демілітаризації та денацифікації України".

Прессекретар Путіна у лютому 2022 року заявляв, що "в ідеалі потрібно звільнити Україну, зачистити від нацистів", а Лавров у березні 2022 року заявляв, що "спецоперація покликана покласти край будь-якій війні, яка могла б відбуватися на українській території".