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"Київстар" відновив роботу інтернету в метро Києва і Харкова

"Київстар" відновив роботу інтернету в метро Києва і Харкова
Фото: Facebook

Мобільний оператор "Київстар" заявив про відновлення роботи мобільного інтернету в метро Києва і Харкова, повідомляє Економічна правда.

За словами оператора, мережа стабілізується.

Також станом на 13:00 19 грудня працюють: 

  • 99% базових станцій;
  • послуги зв`язку та мобільного інтернету;
  • SMS, міжнародний голосовий роумінг;
  • брендові магазини.

При цьому мобільний оператор продовжує покращувати роботу "Домашнього Інтернету", знімати обмеження у швидкості мобільного інтернету, а також - працювати над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу.

"Ми спрямували усі наші сили на стабілізаційні роботи, а також долучили до цього міжнародних партнерів. Робимо все, щоб якомога швидше усунути усі наслідки хакерської атаки", - йдеться у повідомленні.

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