У ДПСУ розповіли про ситуацію на заблокованому КПП "Дорогуськ - Ягодин"

На знову заблокованому пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Польщею в бік України пропускають по кілька вантажівок за годину. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"У бік України фактично за годину учасники цієї блокади пропускають по кілька транспортних засобів. Натомість у бік Польщі польська сторона не приймає жодного вантажного транспортного засобу" , - сказав Демченко.

Водночас, за його словами, рух для автобусів, які слідують в обидва боки, не блокується.

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Минулого тижня у понеділок протестувальники припинили блокаду на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Однак вчора польські перевізники знову заблокували цей пункт пропуску на кордоні з Україною.