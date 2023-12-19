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Путін заявив про проблеми в армії та доручив Шойгу модернізувати зброю

Путін заявив про проблеми в армії та доручив Шойгу модернізувати зброю
Фото: kremlin.ru

Президент країни агресора Володимир Путін у вівторок 19 грудня на колегії Міноборони РФ за участю очільника відомства Сергія Шойгу заявив, що війна в Україні виявила "проблеми" і виклав плани щодо подальшого озброєння та модернізації армії загарбників, повідомляє Українська правда.

"Проведення спеціальної військової операції (війни в Україні – ред.) виявило і проблеми. Так, потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказівки і контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання, не тільки в зоні спецоперації, а й на глобальному рівні", – сказав Путін.

За словами Путіна, росіянам треба серйозно збільшити випуск і постачання високоточних снарядів, безпілотників різних типів.

"Знаю, що зміни відбуваються, вони відбуваються досить швидко, я ще про це скажу. Але все-таки потрібно над цим працювати, потрібно закріплювати цю тенденцію. Потребує вдосконалення і робота ППО"", - заявив президент країни-агресора.

Також Путін заявив, що російську армію необхідно оснащувати, зокрема, технікою на основі штучного інтелекту і нових фізичних принципів.

При цьому президент РФ вказав на роль ядерної тріади РФ. Він пригрозив, що до кінця року росіяни поставлять 15 пускових установок "Ярс" та "Авангард".

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