США виділять $150 млн на цифрову трансформацію України – посол

Сполучені Штати Америки виділять Україні 150 млн доларів протягом 5 років для підтримки програми з цифрової трансформації.﻿ Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк під час Diia Summit, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Я б хотіла оголосити про нову главу у партнерстві США та України у цифровій трансформації - 150 млн доларів протягом 5 років для програми з цифрової трансформації" , - сказала Брінк.

За її словами, це допоможе розвинути зусилля для подальшого економічного розвитку, інвестицій та цифрової інфраструктури, оцифровку процесів розвитку малого і середнього бізнесу та культивації нового бізнесового середовища в Україні, а також підтримати прозору відбудову та підтримку системи "Мрія" та Prozorro.