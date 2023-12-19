В "Дії" стартував обмін сертифіката на житло – Зеленський

На Єдиному порталі державних послуг "Дія" запустили обмін житлового сертифіката на житло. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Дія Summit, повідомляє Економічна правда.

"Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень – стартовий, далі послуга буде масштабуватись" , – сказав президент.

Він нагадав, що зараз середній розмір житлового сертифіката 2 млн грн.

На сьогодні громадянами вже подано 7457 заяв. Сформовано 1432 житлових сертифіката.

Нагадаємо, наприкінці вересня у "Дії" стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати - їх отримали ті українці, хто в рамках програми "єВідновлення" подавав відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.