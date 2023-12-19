Дуда скликає Радбез Польщі: будуть говорити про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда 20 грудня скликає засідання Ради національної оборони Польщі, в якому вперше візьмуть участь новий прем’єр Дональд Туск та члени його уряду. Про це заявив голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра, повідомляє Укрінформ.

За словами голови BBN Польщі, зустріч заплановано на 12:30 (за київським часом) у президентському палаці “Бельведер”.

"Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи (обороноздатності – ред.)" , - зазначив Сєвєра.

Він повідомив, що Польща має три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією.

За його словами, ще на початку цього року Росія могла відновлювати або виробляти 20 танків на рік, а зараз її потужності в цьому напрямку зросли навіть до 300 танків на рік.