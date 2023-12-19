Ердоган назвав умови для розблокування вступу Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ратифікація парламентом Туреччини членства Швеції в НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Туреччини на придбання винищувачів F-16, він закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно". Про це він заявив ввечері 18 грудня, повертаючись із зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, повідомляє Ліга.net.

Ердоган зазначив, що Канада та інші союзники по НАТО повинні зняти ембарго на постачання зброї, накладені на Туреччину.

"Позитивні зрушення з боку Сполучених Штатів щодо питання F-16 і дотримання Канадою своїх обіцянок прискорять позитивне ставлення нашого парламенту [до членства Швеції]. Все це пов'язано між собою" , – сказав Ердоган.

Він сказав журналістам, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан порушив питання одночасного схвалення парламентом і Конгресом Туреччини під час дискусій на цьому тижні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Якщо ми зробимо це одночасно, у нас буде можливість набагато легше провести це через парламент" , – цитує Ердоган слова Фідана, сказані Блінкену.

Ердоган подав протокол про прийняття Швеції до парламенту в жовтні, але процес ратифікації застопорився.

26 вересня 2023 року Ердоган наголосив, що заявка Швеції в НАТО і купівля Туреччиною F-16 "не пов'язані між собою" і залишаються на розсуд парламенту Туреччини, але водночас завуальовано дав зрозуміти, що першого без другого не буде.

Анкара запросила США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.