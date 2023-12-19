Фінляндія схвалила сотні винятків з санкцій проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну міністерство закордонних справ Фінляндії отримало понад 500 запитів на винятки з санкцій проти Росії, з яких 200 були схвалені, повідомляє Європейська правда.

Надані дозволи стосувалися, серед іншого, виведення компаній з РФ та використання заморожених коштів для здійснення платежів за нерухомість, що належить підсанкційним особам.

Загалом, понад 300 запитів на отримання дозволів були відхилені або залишені без розгляду. Зокрема не було надано жодного дозволу на виплату пенсії переміщеній особі.

За словами керівниці групи з питань санкцій МЗС і радниці з питань закордонних справ Піа Саріваари, як правило, справи, з якими працювало відомство, стосувалися запитів на персональні санкції – так званих дозволів на фінансові санкції, також відомих як дозволи на переказ коштів.

Іншою великою категорією ухилення від санкцій, що надавало МЗС Фінляндії, є дозволи компаніям на виїзд з Росії.